Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Пранкер притворился грабителем и был застрелен 

РИА Новости 13 минут назад
Пранкера застрелили во время «розыгрыша» в США
Фото: © AP Photo / Morry Gash, File
В США пранкера застрелили во время "розыгрыша" с ограблением, сообщает NBC News.
Инцидент произошел в Нэшвилле (штат Теннесси). Тимоти Уилкс вместе со своим другом решил разыграть группу людей на стоянке одного из предприятий, сымитировав ограбление с использованием ножей для разделки мяса.
Однако одна из жертв пранка, 23-летний Дэвид Старнс-младший, застрелил 20-летнего Уилкса. Он сообщил сотрудникам полиции, что не знал о "шутке" и воспринял угрозу всерьез.
По данным NBC News, местные правоохранители приступили к расследованию инцидента, никаких обвинений Старнсу пока не предъявили.
Видео дня. Пьяный покупатель с ножом разгромил магазин
Последние новости
Умерла возлюбленная поэта Владимира Высоцкого Умерла возлюбленная поэта Владимира Высоцкого Жириновский прокомментировал решение суда по Навальному Жириновский прокомментировал решение суда по Навальному Признаки отравления и никакой лавины: что случилось на перевале Дятлова Признаки отравления и никакой лавины: что случилось на перевале Дятлова
Происшествия , телеканал NBC , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Надевшая трусики вместо маски в ресторане россиянка попала на видео
00:44
Надевшая трусики вместо маски в ресторане россиянка попала на видео
Общество
На Васильевском острове автомобиль вылетел в Неву и попал на видео
00:33
На Васильевском острове автомобиль вылетел в Неву и попал на видео
Происшествия
Появилось видео боя Волкова и Оверима
00:16
Появилось видео боя Волкова и Оверима
Опубликовано видео пожара на Варшавском шоссе
00:16
Опубликовано видео пожара на Варшавском шоссе
Пожары
Экстремал с парашютом спрыгнул с высотки в Иркутске и попал на видео
00:48
Экстремал с парашютом спрыгнул с высотки в Иркутске и попал на видео
Общество
Появилось видео взрыва под мостом в Иркутске
00:15
Появилось видео взрыва под мостом в Иркутске
Происшествия
Загоревшийся в тоннеле на севере Москвы автомобиль сняли на видео
00:33
Загоревшийся в тоннеле на севере Москвы автомобиль сняли на видео
Пожары Происшествия
Марши против ограничений по COVID-19 в Тбилиси сняли на видео
02:47
Марши против ограничений по COVID-19 в Тбилиси сняли на видео
В мире Общество
Полеты Ту-95МС в Амурской области сняли на видео
00:55
Полеты Ту-95МС в Амурской области сняли на видео
Войска
Опубликовано видео последствий наводнения в Индии
00:29
Опубликовано видео последствий наводнения в Индии
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение