Пранкера застрелили во время «розыгрыша» в США

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Инцидент произошел в Нэшвилле (штат Теннесси ). Тимоти Уилкс вместе со своим другом решил разыграть группу людей на стоянке одного из предприятий, сымитировав ограбление с использованием ножей для разделки мяса.

Однако одна из жертв пранка, 23-летний Дэвид Старнс-младший, застрелил 20-летнего Уилкса. Он сообщил сотрудникам полиции, что не знал о "шутке" и воспринял угрозу всерьез.

По данным NBC News, местные правоохранители приступили к расследованию инцидента, никаких обвинений Старнсу пока не предъявили.