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Россиянина убили на Тенерифе 

Газета.Ru и ещё 4 23 часа назад
Россиянина убили на Тенерифе
Фото: РИА Новости
Испанская полиция начала расследование убийства мужчины на острове Тенерифе. Как сообщает телеканал "360", убитый приехал из России.
Тело жертвы с ножевыми ранениями обнаружили на юго-западе острова, в районе Коста-Адеха. Полиция не исключила, что мужчина стал жертвой нападения.
Неофициальные источники издания заявили, что накануне вечером в районе, где проживает семья мужчины, был большой скандал, который закончился дракой. Они не исключили, что именно в ходе этих разбирательств он и получил свои ранения.
Полиция проводит проверку по факту случившегося. Других подробностей пока нет.
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Происшествия , В мире , Ножевые ранения , Убийство , Грузия , Испания , Куба , Тенерифе
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