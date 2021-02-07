SSJ 100 прервал вылет в Москву из-за неполадок

В Саратове самолет Sukhoi Superjet 100 прервал вылет в Москву. Причиной стали технические неполадки.
SSJ-100 прервал взлет в начале разбега, передает "Интерфакс" со ссылкой на источники.
Собеседник агентства уточнил, что воздушное судно самостоятельно зарулило на стоянку и сейчас проверяется техническими специалистами.
На борту самолета находились 74 человека, из которых пятеро — члены экипажа. Пострадавших нет. Пассажиры ждут следующего рейса, отметил он.
Напомним, после авиакатастрофы в Шереметьево в 2019 году СМИ несколько месяцев с подозрением относились к SSJ-100. Сообщения о проблемах этих самолетов регулярно появлялись в изданиях.