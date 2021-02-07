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Sukhoi Superjet 100 прервал вылет из Саратова в Москву из-за технических проблем 

Реальное время и ещё 1 1 час назад
SSJ 100 прервал вылет в Москву из-за неполадок
Фото: Wikipedia
В Саратове самолет Sukhoi Superjet 100 прервал вылет в Москву. Причиной стали технические неполадки.
SSJ-100 прервал взлет в начале разбега, передает "Интерфакс" со ссылкой на источники.
Собеседник агентства уточнил, что воздушное судно самостоятельно зарулило на стоянку и сейчас проверяется техническими специалистами.
На борту самолета находились 74 человека, из которых пятеро — члены экипажа. Пострадавших нет. Пассажиры ждут следующего рейса, отметил он.
Напомним, после авиакатастрофы в Шереметьево в 2019 году СМИ несколько месяцев с подозрением относились к SSJ-100. Сообщения о проблемах этих самолетов регулярно появлялись в изданиях.
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Происшествия , Аэропорт Шереметьево , Интерфакс , Москва , Саратов , Саратовская Область
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