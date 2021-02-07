SSJ 100 прервал вылет в Москву из-за неполадок

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Саратове самолет Sukhoi Superjet 100 прервал вылет в Москву . Причиной стали технические неполадки.

SSJ-100 прервал взлет в начале разбега, передает "Интерфакс" со ссылкой на источники.

Собеседник агентства уточнил, что воздушное судно самостоятельно зарулило на стоянку и сейчас проверяется техническими специалистами.

На борту самолета находились 74 человека, из которых пятеро — члены экипажа. Пострадавших нет. Пассажиры ждут следующего рейса, отметил он.