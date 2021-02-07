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Москва

Контролёр избил двух пассажиров у станции МЦК в Москве 

Говорит Москва и ещё 7 1 час назад
Контролёр избил двух пассажиров у станции МЦК
Фото: РИА Новости
Контролёр избил двух пассажиров у станции МЦК в Москве. Один получил открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа и сотрясение мозга. Другой с вывихом руки и ушибом головы после драки был доставлен в больницу.
О случившемся сообщили РИА Новости в столичном управлении МВД. Инцидент произошёл на станции московского центрального кольца «Ростокино» около часа ночи. Трое пассажиров пытались пройти через турникет без билета, их вывели на улицу инспекторы службы транспортной безопасности. «Словесный конфликт перерос в драку», — сообщили в главке.
Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Контролёру грозит до восьми лет колонии.
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Происшествия , Новости Москвы , МВД , РИА Новости
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