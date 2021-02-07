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Москва

В МВД Дагестана назвали причину убийства экс-главы села в отделе полиции в Махачкале 

ТАСС 1 час назад
Экс-главу села в Дагестане убили из-за земельного участка
Фото: Абакар Капланов / Baza
Более 300 жителей села Новокули собрались у отдела полиции в Махачкале, сообщается в Instagram МВД Дагестана.
По данным МВД, жители Новокули собрались у отдела полиции в связи с происшествием вследствие "конфликтной ситуации между двумя односельчанами из-за спорного земельного участка, закончившейся трагедией".
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"На данный момент на улице Абдуллы Алиева в Махачкале в связи с ранее произошедшими событиями собрались более 300 жителей селения Новокули Новолакского района, — сообщили в МВД. — На месте для обеспечения общественного порядка и недопущения эскалации конфликта находятся более 130 сотрудников полиции. Также на место выехало руководство МВД Дагестана".

Ранее в пресс-службе республиканского управления Росгвардии сообщали, что на место выехал глава управления, генерал-майор полиции Магомед Баачилов.
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Происшествия , Росгвардия , МВД , Махачкала , Республика Дагестан
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