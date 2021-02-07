Экс-главу села в Дагестане убили из-за земельного участка

"На данный момент на улице Абдуллы Алиева в Махачкале в связи с ранее произошедшими событиями собрались более 300 жителей селения Новокули Новолакского района, — сообщили в МВД. — На месте для обеспечения общественного порядка и недопущения эскалации конфликта находятся более 130 сотрудников полиции. Также на место выехало руководство МВД Дагестана".