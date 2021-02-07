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Родственник экс-главы села рассказал о его убийстве в РОВД в Махачкале 

РИА Новости и ещё 14 39 минут назад
Родственник экс-главы села в Дагестане рассказал о его убийстве
Фото: РИА Новости
Троюродный брат бывшего главы села Новокули Новолакского района Дагестана Абакара Капланова, убитого в отделе полиции Махачкалы, рассказал РЕН ТВ об обстоятельствах происшествия.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что мужчину застрелили в кабинете начальника Советского РОВД в столице республики. По данным собеседника агентства, у погибшего "была давняя вражда" с двумя росгвардейцами из того же села, конфликт "начался на почве земельных споров".
По словам Рамазана Султанова, накануне вечером Капланова "загнали" в РОВД, на него было написано заявление "на счет какой-то земли". Он заявил, что убийство было совершено односельчанами его троюродного брата, при этом в него якобы выпустили 38 пуль.
Султанов отметил, что Капланов был очень дружелюбным и неконфликтным человеком.
В Росгвардии пообещали приложить все усилия для расследования инцидента. К отделу полиции прибыл начальник управления Росгвардии по Дагестану Магомед Баачилов.
К РОВД, где собрались более 300 земляков Капланова, также выехало руководство республиканского МВД. На месте находятся более 130 полицейских, задача которых — не допустить усиления конфликтной ситуации.
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Происшествия , Убийство , Росгвардия , МВД , РЕН ТВ , РИА Новости , Махачкала , Республика Дагестан
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