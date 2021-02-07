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В Дагестане задержали двоих росгвардейцев по подозрению в убийстве в здании полиции 

ТАСС и ещё 8 1 час назад
Следствие подозревает двух сотрудников Росгвардии в Дагестане в убийстве жителя республики в здании одного из отделов полиции в Махачкале, в отношении них возбуждено уголовное дело, они задержаны. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по Дагестану в воскресенье.
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"Следственным управлением СК РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении двоих сотрудников управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Дагестан по признакам преступления, предусмотренного п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору")", — говорится в сообщении.

По версии следствия, инцидент произошел накануне примерно в 20:00 в одном из кабинетов здания отдела полиции по Советскому району Махачкалы. Двое сотрудников Росгвардии "из-за ранее возникших неприязненных отношений" намеренно расстреляли 34-летнего местного жителя из огнестрельного оружия, из-за чего мужчина скончался на месте.
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Происшествия , Видео , Новости регионов , Громкие уголовные дела , Убийство , Росгвардия , СКР , Махачкала , Республика Дагестан
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