Следствие подозревает двух сотрудников Росгвардии Дагестане в убийстве жителя республики в здании одного из отделов полиции в Махачкале , в отношении них возбуждено уголовное дело, они задержаны. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по Дагестану в воскресенье.

"Следственным управлением СК РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении двоих сотрудников управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Дагестан по признакам преступления, предусмотренного п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору")", — говорится в сообщении.

По версии следствия, инцидент произошел накануне примерно в 20:00 в одном из кабинетов здания отдела полиции по Советскому району Махачкалы. Двое сотрудников Росгвардии "из-за ранее возникших неприязненных отношений" намеренно расстреляли 34-летнего местного жителя из огнестрельного оружия, из-за чего мужчина скончался на месте.