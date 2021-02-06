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Силовики: враг Гули развязал войну между полицией и криминалом 

Ura.Ru 1 час назад
Врага вора в законе Гули обвинили в провокации силовиков
Фото: Axar.az
Выступление аниматоров в форме сотрудников ОМОНа на дне рождения криминального авторитета Альберта Рыжего является провокацией. Участников этого шоу ждет наказание со стороны правоохранительных органов, заявил экс-начальник криминальной милиции ОВД Москвы, юрист Евгений Харламов.
Ранее, во время празднования дня рождения вора в законе Али Гейдарова (Альберт Рыжий, враг покойного вора в законе Гули, Надира Салифова) в одинцовском ресторане «Очаг», коллеги именинника преподнесли ему необычный подарок. В зал неожиданно ворвались люди в форме ОМОНа и, подойдя к Гейдарову, встали перед ним на колени.
Харламов отметил, что такой «подарок» является провокацией для всех сотрудников силовых ведомств.
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«Во-первых, это административная ответственность для аниматоров, как минимум (КоАП РФ Статья 17.12. «Незаконное ношение форменной одежды»). Во-вторых, учитывая, что идет системная борьба с такими элементами, как воры в законе, с их стороны такое представление устраивать и еще показывать это, рассчитывая на публичность, ну это, как минимум, нерационально с точки зрения самосохранения, уверенности в завтрашнем дне», — заявил юрист.

Харламов добавил, что со стороны силовиков на данную провокацию последует реакция в рамках закона. Кроме самих аниматоров, сотрудники полиции могут проверить всех причастных к такому «поздравлению» на совершение тех или иных преступлений.

«И я не исключаю, что могут какие-нибудь эпизоды всплыть», — резюмировал он.

Источник URA.RU в силовых структурах не исключил ответной реакции от сотрудников МВД, однако отметил, что в настоящее время они находятся в заведомо не выигрышном положении.

«Данный инцидент является показателем отношения к силовикам в обществе. Что самое печальное, оставлять без ответа такую наглость нельзя, но публичные ответные действия обернутся еще большим презрением к людям в погонах. Так что, по моему мнению, жесткий ответ последует, но афишировать его не будут», — заявил собеседник агентства.

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Комментарии 7
Происшествия , Евгений Харламов , Никита Михалков , МВД
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