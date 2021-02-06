Никита Михалков оказался в списке жертв «пирамиды для богатых» 

Стала известна схема, с помощью которой на 150 млн долларов обманули клиентов «пирамиды для богатых». О продвижении в деле Германа Лиллевяли, основателя «инвестиционного холдинга GL Financial Group» и бренда «Довгань», пишет «Коммерсант».
Менеджеры входившей в холдинг компании «Анкор Инвест» на допросе рассказали, как обналичивали деньги и «мешками свозили на дачу». Все это делалось по приказу Лиллевяли.
Клиенты отдавали свои кровные холдингу, глава которого обещали выгодную покупку акций General Motors, Apple, The Coca-Cola Company и других компаний. Однако деньги на самом деле вкладывались в «мусорные компании», созданные Лиллевяли. Затем они обналичивались и в мешках отправлялись на дачу бизнесмена в Серебряном Бору. Инвесторы при этом получали фиктивные отчёты о покупке акций крупных компаний. Менеджер «Анкор Инвест» Анна Савина отметила, что сотрудникам запрещали рассказывать об этой афере.
Эти сведения дали следствию повод возобновить расследование против Лиллевяли.
Клиентами холдинга были режиссёр Никита Михалков, вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме, политолог Дмитрий Орлов. Клиентов зазывал офис «Анкор Инвест» на Никольской улице возле Кремля, а вложением инвестиций в «ценные бумаги» занималось подразделение в жилом комплексе «Алые паруса».
В 2017 году выплату процентов по инвестициям приостановили, а еще через год Герман Лиллевяли с деньгами бежал за границу.
Фонд «GL Financial Group» оказался финансовой пирамидой, было возбуждено дело о мошенничестве. За решёткой оказались многие его сотрудники. Долг перед акционерами составляет 150 млн долларов.
Летом прошлого года Лиллевяли объявили в международный розыск и задержали в США за нарушение миграционных правил. Теперь его должны отправить на родину в Эстонию, но пока что бизнесмен продолжает оставаться в американской тюрьме. Суд Флориды уже удовлетворил один из исков инвесторов к Лиллевяли. Он должен выплатить им 32 млн долларов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Генпрокуратура РФ направила в Интерпол документы об уголовном преследовании задержанного в США Германа Лиллевяли.