Стала известна схема, с помощью которой на 150 млн долларов обманули клиентов «пирамиды для богатых». О продвижении в деле Германа Лиллевяли, основателя «инвестиционного холдинга GL Financial Group» и бренда «Довгань», пишет «Коммерсант»

Менеджеры входившей в холдинг компании «Анкор Инвест» на допросе рассказали, как обналичивали деньги и «мешками свозили на дачу». Все это делалось по приказу Лиллевяли.

Apple, Клиенты отдавали свои кровные холдингу, глава которого обещали выгодную покупку акций General Motors The Coca-Cola Company и других компаний. Однако деньги на самом деле вкладывались в «мусорные компании», созданные Лиллевяли. Затем они обналичивались и в мешках отправлялись на дачу бизнесмена в Серебряном Бору. Инвесторы при этом получали фиктивные отчёты о покупке акций крупных компаний. Менеджер «Анкор Инвест» Анна Савина отметила, что сотрудникам запрещали рассказывать об этой афере.

Эти сведения дали следствию повод возобновить расследование против Лиллевяли.

В 2017 году выплату процентов по инвестициям приостановили, а еще через год Герман Лиллевяли с деньгами бежал за границу.

Фонд «GL Financial Group» оказался финансовой пирамидой, было возбуждено дело о мошенничестве. За решёткой оказались многие его сотрудники. Долг перед акционерами составляет 150 млн долларов.

Летом прошлого года Лиллевяли объявили в международный розыск и задержали в США за нарушение миграционных правил. Теперь его должны отправить на родину в Эстонию, но пока что бизнесмен продолжает оставаться в американской тюрьме. Суд Флориды уже удовлетворил один из исков инвесторов к Лиллевяли. Он должен выплатить им 32 млн долларов.