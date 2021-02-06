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Названа причина возвращения борта рейса Москва‑Амстердам в Шереметьево 

РИАМО 59 минут назад
У экстренно вернувшегося в Москву самолета частично отказала связь
Фото: РИАМО
Самолет, который должен был лететь из Москвы в Амстердам, возвращается в аэропорт Шереметьево из-за частичного отказа системы радиосвязи, сообщает РИА Новости.
Ранее самолет подал сигнал тревоги и развернулся в сторону столицы.

«Рейс Москва — Амстердам, номер 2694. Командир передал сообщение о частичном отказе системы радиосвязи. Принято решение о возвращении в аэропорт вылета», — сказал официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин.

Он добавил, что самолет вырабатывает топливо. Посадка запланирована примерно на 17:00.
Вылетевший из Москвы самолет подал сигнал тревоги
Угрозы жизни и здоровью пассажиров и экипажа нет. ​
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Происшествия , Михаил Демин , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , РИА Новости
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