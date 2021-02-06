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Вылетевший из Москвы самолет подал сигнал тревоги 

Lenta.ru и ещё 24 1 час назад
Вылетевший из Москвы самолет подал сигнал тревоги
Фото: Википедия
Пассажирский самолет Airbus A320, вылетевший из Москвы в Амстердам, подал сигнал тревоги и изменил курс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Flightradar.
Отмечается, что самолет вылетел около 14:50 из Шереметьево. Спустя примерно 20 минут после взлета он на высоте около восьми тысяч метров лайнер подал сигнал тревоги.
В настоящий момент лайнер возвращается в аэропорт вылета.
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Ранее пассажирский самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии» прервал полет и совершил экстренную посадку по пути в Крым. Инцидент произошел в пятницу, 5 февраля, на борту лайнера, следовавшего рейсом U6-2931 по маршруту из Екатеринбурга в Симферополь. Согласно предварительным данным, экипаж принял решение аварийно приземлиться из-за плохого самочувствия одной из пассажирок.
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Происшествия , Уральские авиалинии , Аэропорт Шереметьево , ИТАР-ТАСС , Амстердам , Москва , Нидерланды , Нижегородская Область , Нижний Новгород
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