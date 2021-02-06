Подросток пролетел сотни километров в отсеке для шасси и чудом остался жив 

Кенийский подросток чудом выжил в перелете из Англии в Голландию, находясь в отсеке шасси на высоте 5800 метров.
Юношу 16-и лет обнаружили в самолете, который приземлился в аэропорту Маастрихта. Сейчас он находится в больнице с сильным переохлаждением.
Подросток прилетел на грузовом рейсе Turkish Airlines, на борту Airbus A330.
За день до этого самолет находился в аэропорту Найроби, где юный безбилетник, скорее всего, и пробрался в отсек.
Представитель аэропорта Маастрихт Аахен сообщил DutchNews.nl, что подростку «невероятно повезло, что он пережил полет».
«Обычно безбилетные пассажиры в отсеках шасси не выживают, поскольку замерзают насмерть или выпадают из своего укрытия при посадке. Но на этот раз это был короткий полет на относительно небольшой высоте», — пояснил представитель аэропорта.
В местной полиции сказали, что кенийский мальчик чувствует себя удовлетворительно, и добавили, что начнут расследовать возможные связи этого инцидента с незаконным трафиком мигрантов.
В январе «Рамблер» сообщал, что сотрудники парижского аэропорта Руасси — Шарль де Голль нашли тело ребенка в отсеке шасси самолета.