ФСБ раскрыла законспирированную террористическую ячейку в Дагестане

"5 февраля в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий на территории Дербентского района Дагестана, сотрудниками УФСБ России по Республике Дагестан во взаимодействии с республиканским МВД выявлена и пресечена деятельность законспирированной террористической ячейки в составе двух человек. Указанные лица задержаны при изъятии тайника, в котором находилось СВУ, огнестрельное оружие и боеприпасы", — говорится в сообщении.