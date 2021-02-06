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Москва

Задержан мужчина, угрожавший покончить с собой в столичном метро 

Вечерняя Москва и ещё 12 1 час назад
В московском метро задержали грозившего суицидом мужчину
Фото: РИА Новости
Мужчина, угрожавший совершить суицид в столичной подземке, задержан. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
— Мужчина задержан, ему оказывается психологическая помощь, — рассказали в ведомстве.
Машинист спас упавшего на рельсы ребенка в метро Москвы
Напомним, в субботу утром, 6 февраля, неизвестный спустился в метро и начал угрожать самоубийством возле турникетов на одной из станций. На место прибыли полицейские и бригада психологической помощи. С 07:35 вестибюль № 2 станции «Алма-Атинская» был временно закрыт, пассажирам ничего не угрожало, однако их призвали пользоваться другим вестибюлем.
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