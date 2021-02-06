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Мужчина печатал фальшивые деньги и расплачивался ими с проститутками 

Lenta.ru 1 час назад
Мужчина печатал фальшивые деньги и расплачивался ими с проститутками
Фото: depositphotos.com
В Швейцарии мужчина самостоятельно печатал фальшивые деньги, которыми затем оплачивал услуги проституток. Об этом пишет The Local.
50-летний житель Базеля печатал поддельные банкноты на цветном струйном принтере у себя дома. Он расплачивался со жрицам любви за секс два раза — в июне и октябре 2019 года, заплатив 2000 евро (180 тысяч рублей) в первый раз и 10 тысяч франков (800 тысяч рублей) во второй.
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Обман раскрылся, когда одна из секс-работниц отправилась в банк, чтобы положить деньги на счет, однако банкомат не принял купюры. Тогда она обратилась в полицию и рассказала о клиенте. Во время обыска в доме швейцарца был найден принтер, а также другие фальшивые купюры. Отмечается, что качество подделок оставляло желать лучшего, на них отсутствовали элементы защиты, а в ряде случае и вовсе были напечатаны неправильно. Председатель суда позже заметил, что обман смог бы обнаружить «даже слепой».
Фальшивомонетчика приговорили к трем годам лишения свободы условно по обвинению в мошенничестве, подделке и обращении фальшивых денег.
Ранее в Москве полицейские задержали афериста из Африки, который «клонировал» деньги и отдавал взамен фальшивые купюры. Иностранец брал для ритуала купюру потенциального пострадавшего, свою банкноту такого же номинала, бумажные заготовки и химический раствор. Он незаметно соединял купюры, произносил заклинание, обливая деньги якобы волшебной жидкостью. После этого он показывал «удвоенную сумму». Поверившие в ритуал люди отдавали африканцу крупные суммы денег.
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Комментарии 14
Происшествия , В мире , Базель , Швейцария
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