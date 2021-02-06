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Младенец захлебнулся во время обряда крещения 

News.ru 56 минут назад
Младенец захлебнулся во время обряда крещения
Фото: Alexandr Romanchenko/Russian Look/Global Look Press
Во время обряда крещения в Румынии погиб ребёнок. Он потерял сознание после того, как священник трижды окунул его в воду.
По сообщению Daily Star, врачи констатировали у малыша остановку сердца. Вскрытие показало, что легкие мальчика были полны водой.
Начато расследование инцидента. Священнику, проводившему обряд крещения, выдвинуто обвинение в непредумышленном убийстве.
За трагедией последовала жёсткая критика общества. В стране стали собирать подписи под петицией об изменении обряда крещения: погружение в воду предлагают изменить на обливание. Румынская православная церковь эти предложения отвергает.
Ранее NEWS.ru писал, что протодиакон Андрей Кураев намерен оспорить решение епархиального суда о лишении его сана. Он подал прошение о проведении повторного заседания суда по этому вопросу патриарху Кириллу.
Кураев пояснил, что это ходатайство об обжаловании, с которым он имеет право обратиться к городскому епископу, которым в данной ситуации является патриарх.
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Происшествия , Андрей Кураев , РПЦ , Газета Daily Star , Румыния
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