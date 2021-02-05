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Москва

В России подполковник получила условный срок за суицид подчиненной 

Lenta.ru 9 минут назад
Подполковнику дали условный срок за суицид следователя
Фото: РИА Новости
В Ханты-Мансийске к пяти годам условного срока приговорена бывшая сотрудница МВД, которая довела подчиненную до суицида. Об этом в пятницу, 5 февраля, со ссылкой на Следственный комитет России, сообщает РИА Новости
По данным агентства, Лангепасский суд также назначил бывшей полицейской четыре года испытательного срока и запретил занимать государственные должности в течении шести лет. Изначально дело расследовалось по статье 110 УК РФ («Доведение до самоубийства») и 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Однако в ходе разбирательства суд нашел подтверждение вины подсудимой лишь в доведение до самоубийства.
Госдума ужесточила наказание за склонение к суициду
27-летняя следователь совершила самоубийство в собственном кабинете. После осмотра место происшествия, была найдена оставленная предсмертная записка, в которой погибшая обвинила в случившемся свое непосредственное руководство — подполковника юстиции.
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Происшествия , Госдума , СКР , МВД , РИА Новости , Ханты-Мансийск , Ханты-Мансийский автономный округ
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