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Москва

Ефремова этапировали в Москву для участия в следственных действиях 

ТАСС и ещё 5 1 час назад
Ефремова этапировали в Москву
Фото: ТАСС
Актер Михаил Ефремов, осужденный по делу о ДТП, этапирован в Москву для участия в следственных действиях. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в УФСИН по Белгородской области.

"В рамках ст. 77.1 Уголовного кодекса Российской Федерации на основании постановления Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве 04.02.2021 осужденный Ефремов О. М. был этапирован в один из следственных изоляторов города Москвы для участия в следственных действиях", — сообщили в ведомстве.

Ранее адвокат Михаила Ефремова сообщил, что актера увезли в неизвестном направлении из колонии №4 в Белгородской области, где он отбывает наказание. В свою очередь председатель ОНК Наталья Сокольская сообщила ТАСС, что 3 февраля встречалась с Ефремовым в колонии, никаких жалоб на содержание у него не было.
Ефремова увезли из колонии в неизвестном направлении
Пресненский суд Москвы 8 сентября прошлого года приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии за гибель человека в ДТП. 22 октября Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор сократил ему срок наказания до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда.
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Происшествия , Михаил Ефремов , Мосгорсуд , СКР , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Белгородская Область , Москва
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