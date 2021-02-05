Ефремова этапировали в Москву

"В рамках ст. 77.1 Уголовного кодекса Российской Федерации на основании постановления Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве 04.02.2021 осужденный Ефремов О. М. был этапирован в один из следственных изоляторов города Москвы для участия в следственных действиях", — сообщили в ведомстве.

Ранее адвокат Михаила Ефремова сообщил, что актера увезли в неизвестном направлении из колонии №4 в Белгородской области, где он отбывает наказание. В свою очередь председатель ОНК Наталья Сокольская сообщила ТАСС, что 3 февраля встречалась с Ефремовым в колонии, никаких жалоб на содержание у него не было.