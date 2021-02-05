Навального увезли из суда 

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Ранее суд перенес заседание по делу о клевете Алексея Навального на ветерана на 12 февраля.

Как писал «Рамблер», 5 февраля в Бабушкинском районном суде Москвы начали рассматривать дело о клевете на ветерана. Навальному вменяют статью 128.1 УК РФ. Потерпевшим по делу проходит ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко