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Москва

Навального увезли из суда 

Вероника Полынина 52 минуты назад
Основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального увезли из Бабушкинского суда. Видеозапись, на которой автозак с Навальным покидает территорию суда, опубликовал телеграм-канал Mash.
Ранее суд перенес заседание по делу о клевете Алексея Навального на ветерана на 12 февраля.
Как писал «Рамблер», 5 февраля в Бабушкинском районном суде Москвы начали рассматривать дело о клевете на ветерана. Навальному вменяют статью 128.1 УК РФ. Потерпевшим по делу проходит ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.
Заседание по делу Навального о клевете на ветерана отложили
Ветеран был одним из героев ролика о голосовании по конституционным поправкам. В ролике также появились дизайнер Артемий Лебедев, актеры Иван Охлобыстин и Василий Лановой. Навальный назвал снявшихся в ролике людей «командой продажных холуев» и «предателями».
В ходе пятничного заседания были допрошены несколько свидетелей со стороны обвинения. В частности, внук ветерана Игната Артеменко Игорь Колесников обвинил Навального в распространении своих личных данных в интернете.
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Происшествия , Видео , Алексей Навальный , Иван Охлобыстин , Василий Лановой , Игнат Артеменко , Игорь Колесников , Артемий Лебедев , Фонд борьбы с коррупцией , Минюст РФ
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