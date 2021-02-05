Навального увезли из суда 

Основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального увезли из Бабушкинского суда. Видеозапись, на которой автозак с Навальным покидает территорию суда, опубликовал телеграм-канал Mash.
Ранее суд перенес заседание по делу о клевете Алексея Навального на ветерана на 12 февраля.
Как писал «Рамблер», 5 февраля в Бабушкинском районном суде Москвы начали рассматривать дело о клевете на ветерана. Навальному вменяют статью 128.1 УК РФ. Потерпевшим по делу проходит ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.
Ветеран был одним из героев ролика о голосовании по конституционным поправкам. В ролике также появились дизайнер Артемий Лебедев, актеры Иван Охлобыстин и Василий Лановой. Навальный назвал снявшихся в ролике людей «командой продажных холуев» и «предателями».
В ходе пятничного заседания были допрошены несколько свидетелей со стороны обвинения. В частности, внук ветерана Игната Артеменко Игорь Колесников обвинил Навального в распространении своих личных данных в интернете.