Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Суд отложил заседание по делу Навального о клевете на ветерана 

РИА Новости 1 час назад
Заседание по делу Навального о клевете на ветерана отложили
Фото: РИА Новости
Мировой суд столичного района Южное Медведково отложил на 12 февраля заседание по уголовному делу Алексея Навального, которого обвиняют в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, сказала судья Вера Акимова.

"Отложить заседание на 12 февраля в 10:00", — заявила судья.

Дело было возбуждено из-за негативных комментариев Навального к видео, на котором ветеран войны выступил в поддержку изменений в Конституцию РФ. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью обвиняемого.
Навальному вменяется статья о клевете (часть 2 статьи 128.1 УК РФ). При признании его виновным по данному обвинению, ему могут назначить штраф или обязательные работы. Реальный срок ему не грозит, даже учитывая две условные судимости, так как статья о клевете не предполагает лишения свободы.
По версии следствия, Навальный 2 июня опубликовал "ложные высказывания, содержащие негативную оценку ветерана, порочащие его честь и достоинство" в комментарии к видео, на котором Артеменко выступает в поддержку поправок к Конституции.
Видео дня. Дмитрий Шепелев готовится второй раз стать отцом
Последние новости
Умерла возлюбленная поэта Владимира Высоцкого Умерла возлюбленная поэта Владимира Высоцкого Жириновский прокомментировал решение суда по Навальному Жириновский прокомментировал решение суда по Навальному Признаки отравления и никакой лавины: что случилось на перевале Дятлова Признаки отравления и никакой лавины: что случилось на перевале Дятлова
Комментарии 443
Происшествия , Алексей Навальный , Вера Акимова , Игнат Артеменко
Читайте также
Новости партнеров
Видео
По боевикам ударили 500-килограммовой бомбой
00:18
По боевикам ударили 500-килограммовой бомбой
Армия Войска
Мэру Екатеринбурга привезли под окна гроб с покойницей
01:33
Мэру Екатеринбурга привезли под окна гроб с покойницей
Происшествия
Плавающую в Черном море в феврале девушку сняли на видео
00:12
Плавающую в Черном море в феврале девушку сняли на видео
Общество
Нашли убийц женщины-хореографа в Москве
01:03
Нашли убийц женщины-хореографа в Москве
Происшествия Криминал
Акула 20 метров тащила подводного охотника за собой
01:01
Акула 20 метров тащила подводного охотника за собой
Происшествия
Школьницы с остервенением избили продавца у всех на глазах
00:17
Школьницы с остервенением избили продавца у всех на глазах
Происшествия
Капот и лобовое в «мясо»: глыба уничтожила иномарку
00:20
Капот и лобовое в «мясо»: глыба уничтожила иномарку
Происшествия
В многоэтажке в Москве прогремел взрыв
00:08
В многоэтажке в Москве прогремел взрыв
Происшествия Новости Москвы
Россиянка нарастила самый длинный ноготь в мире
01:15
Россиянка нарастила самый длинный ноготь в мире
Общество
В Сочи сгорел автомобиль за 20 миллионов
00:49
В Сочи сгорел автомобиль за 20 миллионов
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение