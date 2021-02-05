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Москва

Экс-участник «Дома 2» подозревается в обмане нижегородки на 32 тысячи рублей 

«Время Н» РИА 36 минут назад
Экс-участника «Дома 2» заподозрили в мошенничестве на 32 тысячи
Фото: Instagram
Она решила купить телефон на аукционе, который проводил Егор Холявин.
Экс-участник «Дома 2» Егор Холявин подозревается в обмане нижегородки на 32 тысячи рублей, сообщает телеграм-канал «Mash».
Женщина решила принять участие в аукционе, который проводил участник телестройки на личной странице в Instagram, и предложила 16 тысяч рублей за телефон, подняв таким образом ставку с 5 тысяч рублей. Это принесло ей победу, и Егор связался с ней. Отмечается, что на странице нет подтверждающей галочки, но при этом отсутствуют сообщения о взломе профиля.
Бывший участник проекта выслал реквизиты, куда необходимо скинуть деньги, что нижегородка и сделала. Однако в ответ ей сказали о том, что сумма не пришла.
После повторной отправки денег продавец перестал выходить на связь.
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Происшествия , Шоу-бизнес , Егор Холявин
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