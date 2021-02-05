Адвокат ответил на вопрос о «пропаже» Ефремова из колонии 

Защите артиста Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП, неизвестно о его возможном этапировании в другую колонию, рассказал РИА Новости его адвокат Роман Филиппов.
Ранее в СМИ появилась информация, что письмо от друга Ефремова в белгородскую колонию, где он отбывал наказание, вернулось с пометкой "адресат убыл в другое учреждение".
"Мне ничего неизвестно об этапировании. Никаких предпосылок к этому не было. Насколько я знаю, он все еще в прежней колонии", — отметил адвокат.
Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Актер отбывает наказание в колонии в Белгородской области.