Избивший любовника жены петербуржец избежал тюрьмы

Следствие установило, что 28 февраля 2020 года Аджар Реджеп в парадной дома на улице Маршала Захарова в Санкт-Петербурге встретился с любовником своей супруги.

Произошел конфликт на фоне ревности, в ходе которого подсудимый избил соперника куском металлической арматуры. Когда к нему домой пришли полицейские и попросили проехать для дачи показаний, Реджеп напал и на них. Одного он ударил в голову, второму распылил в лицо содержимое газового баллончика и укусил в руку.

В суде Реджеп признал вину и раскаялся. Решением суда ему назначены 1,5 года условно с испытательным сроком 2 года.