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Избивший любовника жены арматурой и покусавший полицейских петербуржец избежал тюрьмы 

Ivyborg.ru 1 час назад
Избивший любовника жены петербуржец избежал тюрьмы
Фото: РИА Новости
Следствие установило, что 28 февраля 2020 года Аджар Реджеп в парадной дома на улице Маршала Захарова в Санкт-Петербурге встретился с любовником своей супруги.
Произошел конфликт на фоне ревности, в ходе которого подсудимый избил соперника куском металлической арматуры. Когда к нему домой пришли полицейские и попросили проехать для дачи показаний, Реджеп напал и на них. Одного он ударил в голову, второму распылил в лицо содержимое газового баллончика и укусил в руку.
В суде Реджеп признал вину и раскаялся. Решением суда ему назначены 1,5 года условно с испытательным сроком 2 года.
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Происшествия , Колпино , Санкт-Петербург
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