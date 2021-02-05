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В Краснодаре экстренно сел самолет 

РИА Новости 43 минуты назад
В Краснодаре экстренно сел самолет
Фото: depositphotos.com
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" экстренно сел в Краснодаре из-за ухудшения самочувствия пассажирки, сообщает перевозчик в пятницу.

"Во время выполнения рейса U6-2931 по маршруту Екатеринбург-Симферополь у пассажира-женщины ухудшилось самочувствие. Для оказания своевременной медицинской помощи командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту Краснодара. Женщину у трапа ждала бригада скорой медицинской помощи, оказавшая первую медицинскую помощь", — говорится в сообщении.

Авиакомпания уточняет, что самочувствие пассажирки улучшилось, и женщина продолжила полет. Самолет продолжил выполнение рейса спустя час 20 минут.
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Происшествия , Уральские авиалинии
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