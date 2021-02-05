В Краснодаре экстренно сел самолет 

"Во время выполнения рейса U6-2931 по маршруту Екатеринбург-Симферополь у пассажира-женщины ухудшилось самочувствие. Для оказания своевременной медицинской помощи командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту Краснодара. Женщину у трапа ждала бригада скорой медицинской помощи, оказавшая первую медицинскую помощь", — говорится в сообщении.