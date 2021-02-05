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Самолет Ил-114 экстренно сел с отключенным двигателем 

Павел Тиунов 1 час назад
Самолет Ил-114 экстренно сел с отключенным двигателем
Фото: ТАСС
Авиалайнер Ил-114 экстренно приземлился в аэропорту «Жуковский» после того, как в воздухе у него возникли проблемы с двигателем, сообщает Interfax. Никто не пострадал.
Нештатная ситуация возникла во время выполнения тестового полета. В пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) заявили журналистам, что в воздухе загорелся датчик температуры масла одного из двигателей. Командир корабля принял решение приземлиться.
Источник агентства, знакомый с ситуацией, уточнил, что в результате двигатель был отключен, а экипаж решил садиться «на одном работающем движке».
Посадка прошла в штатном режиме. В настоящее врем авиалайнер обследуют специалисты.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в декабре накануне нового года пассажирский самолет, выполнявший рейс «Симферополь — Москва» совершил экстренную посадку в Шереметьево из-за трещины в одном из стекол.
Месяцем ранее самолет авиакомпании NordStar был вынужден совершить посадку в экстренном режиме в аэропорту Красноярска из-за неполадок с шасси. Никто из пассажиров и членов экипажа воздушного судна не пострадал.
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Происшествия , Аэропорт Шереметьево , ОАК , Интерфакс
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