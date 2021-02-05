Горящий Rolls Royce в российском городе попал на видео 

Сочи сгорел luxury-автомобиль стоимостью десятки миллионов рублей. Охваченный огнем автомобиль марки Rolls Royce на территории жилого комплекса «Актер Гэлакси» сняли на видео, запись размещена в Telegram-канале «Сочи Онлайн».

Несмотря на то, что спасатели незамедлительно прибыли на место происшествия, спасти иномарку не удалось. У нее полностью выгорела передняя часть. Правоохранители проводят проверку под данному факту.