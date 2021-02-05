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Москва

Горящий Rolls Royce в российском городе попал на видео 

Алевтина Жаркова 17 минут назад
В Сочи сгорел luxury-автомобиль стоимостью десятки миллионов рублей. Охваченный огнем автомобиль марки Rolls Royce на территории жилого комплекса «Актер Гэлакси» сняли на видео, запись размещена в Telegram-канале «Сочи Онлайн».
Несмотря на то, что спасатели незамедлительно прибыли на место происшествия, спасти иномарку не удалось. У нее полностью выгорела передняя часть. Правоохранители проводят проверку под данному факту.
Ранее сообщалось, что в Москве произошел пожар в детском доме. Из здания было эвакуировано более 50 человек.
Происшествия , Видео , Пожары
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