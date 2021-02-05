Москвич умер после игры в футбол 

Житель Москвы скончался на стадионе после игры в футбол. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Позавчера вечером 45-летний уроженец Молдавии играл в футбол на стадионе «Красная Пресня» с 26-летним сыном и друзьями. После окончания игры он пожаловался на усталость и ушел в холл стадиона. Некоторое время спустя его спутникам сообщили, что тот упал и не подает признаков жизни.

На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи. Медицинские работники констатировали смерть мужчины по причине, согласно предварительной информации, острой сердечной недостаточности. Сотрудники полиции инициировали проведение доследственной проверки по факту произошедшего. Сын скончавшегося сообщил им, что у того были проблемы с сердцем.

В январе, как сообщал «Рамблер», 63-летний член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса на одном из участков в Нагатинском затоне в Москве Олег Тарасов был найден мертвым в своей квартире в центре столицы. На его теле не было найдено признаков насильственной смерти. Причина смерти устанавливается.

Тогда же в салоне автомобиля «Мерседес» в центре Москвы был найден мертвым 68-летний мужчина без признаков насильственной смерти. Согласно предварительной информации, он скончался в результате острой сердечной недостаточности.