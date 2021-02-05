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Москва

Навального доставили в Бабушкинский суд, где будет рассматриваться дело о клевете 

ТАСС 1 час назад
Алексей Навальный доставлен в Бабушкинский суд на рассмотрение уголовного дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.
Как передает корреспондент ТАСС, автозак с Навальным из СИЗО "Матросская Тишина" прибыл в Бабушкинский суд.
Алексей Навальный будет дожидаться начала суда в конвойном помещении.
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Правоохранители усилили меры безопасности у здания суда. Возле него дежурят полицейские, но их значительно меньше, чем было у Мосгорсуда, где рассматривался вопрос о замене Навальному условного наказания на реальное. Пока около суда не наблюдается сторонников Навального.
Корреспондент ТАСС также сообщил, что за час до начала заседания в суд прибыл представитель британского посольства.
Ранее официальный представитель Мосгорсуда Ульяна Солопова сообщила ТАСС, что со стороны представителей иностранных государств сохраняется интерес к судопроизводству в отношении российского гражданина, на что Мосгорсуд обращал внимание еще в день выездного судебного разбирательства о замене Навальному условного наказания на реальное по делу "Ив Роше".
Навальный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ. По версии следствия, 2 июня 2020 года в своем Telegram-канале и на странице в Twitter Навальный разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом он написал комментарии, по версии обвинения, "носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию". Вину Навальный не признает.
Ранее суд приостанавливал производство по делу, но после возвращения Навального в Россию возобновил его.
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Происшествия , Видео , Ив Роше , Алексей Навальный , Ульяна Солопова , Совет Федерации , Мосгорсуд , ФСИН , ИТАР-ТАСС
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