В Египте невеста внезапно умерла за несколько часов до свадьбы

. В Египте невеста умерла от сердечного приступа за несколько часов до своей свадьбы, об этом сообщило местное издание Youm7

Инцидент произошел в провинции Бени-Суэйф в центральной части страны.

По данным издания, родственники обнаружили 28-летнюю девушку в бессознательном состоянии в ее собственной комнате. Сообщается, что она долго не выходила из комнаты и не отвечала на стук в дверь. В результате родным невесты пришлось выбить дверь.

Прибывший врач констатировал смерть девушки, по его заключению причиной трагедии стал сердечный приступ.