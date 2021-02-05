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Невеста внезапно умерла за несколько часов до свадьбы 

РИА Новости 1 час назад
В Египте невеста внезапно умерла за несколько часов до свадьбы
Фото: РИА Новости
. В Египте невеста умерла от сердечного приступа за несколько часов до своей свадьбы, об этом сообщило местное издание Youm7.
Инцидент произошел в провинции Бени-Суэйф в центральной части страны.
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По данным издания, родственники обнаружили 28-летнюю девушку в бессознательном состоянии в ее собственной комнате. Сообщается, что она долго не выходила из комнаты и не отвечала на стук в дверь. В результате родным невесты пришлось выбить дверь.
Прибывший врач констатировал смерть девушки, по его заключению причиной трагедии стал сердечный приступ.
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Происшествия , В мире , Бени-Суэйф , Египет
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