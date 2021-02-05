Землетрясение произошло на Курилах 

Все новости на карте

"Землетрясение произошло 5 февраля в 06:27 (22:27 мск 4 февраля) в координатах 44.2 северной широты и 147.9 восточной долготы на глубине 83 километров", — рассказала Семенова.

По имеющимся данным, подземные толчки были зафиксированы в районе острова Итуруп. Сила природного явления составила 4,9 балла.

Видео дня. Дмитрий Шепелев готовится второй раз стать отцом

Газета.Ru: последние новости

Навального лично привезут в суд по делу о клевете на ветерана ВОВ

Подросток умер после катания на "ватрушке", прицепленной к автомобилю в Москве

Мужчина обезглавил беременную сожительницу и зарезал ее отца в Перми