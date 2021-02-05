Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Землетрясение произошло на Курилах 

Газета.Ru и ещё 1 7 часов назад
Землетрясение произошло на Курилах
Фото: РИА Новости
Землетрясение случилось на Курилах. Об этом заявила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Единой геофизической службы РАН Елена Семенова, передает "Москва 24".
По имеющимся данным, подземные толчки были зафиксированы в районе острова Итуруп. Сила природного явления составила 4,9 балла.

"Землетрясение произошло 5 февраля в 06:27 (22:27 мск 4 февраля) в координатах 44.2 северной широты и 147.9 восточной долготы на глубине 83 километров", — рассказала Семенова.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 77 километрах восточнее села Малокурильское. Его жители почувствовали толчки на уровне трех баллов. В МЧС заявили, что землетрясение также ощущалось в селах Буревестник и Крабозаводское. При этом разрушения и пострадавшие из-за удара стихии отсутствуют. "Тревога цунами не объявлялась", — подчеркнули в ведомстве.
Видео дня. Дмитрий Шепелев готовится второй раз стать отцом
Газета.Ru: последние новости
Навального лично привезут в суд по делу о клевете на ветерана ВОВ Навального лично привезут в суд по делу о клевете на ветерана ВОВ Подросток умер после катания на "ватрушке", прицепленной к автомобилю в Москве Подросток умер после катания на "ватрушке", прицепленной к автомобилю в Москве Мужчина обезглавил беременную сожительницу и зарезал ее отца в Перми Мужчина обезглавил беременную сожительницу и зарезал ее отца в Перми
Происшествия , Землетрясение , Елена Семенова , МЧС , РАН , Москва24 , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Глыбы льда раздавили автомобиль с водителем
00:20
Глыбы льда раздавили автомобиль с водителем
Происшествия
Плавающую в Черном море в феврале девушку сняли на видео
00:12
Плавающую в Черном море в феврале девушку сняли на видео
Общество
Видео дозаправки истребителей в небе над Липецком
00:47
Видео дозаправки истребителей в небе над Липецком
Армия
Видео десантирования из Ил-76 под Костромой
01:17
Видео десантирования из Ил-76 под Костромой
Армия
Видео протестов во Франции против карантинных мер
00:21
Видео протестов во Франции против карантинных мер
В мире
Видео спасения сноубордиста, упавшего в ущелье
00:33
Видео спасения сноубордиста, упавшего в ущелье
Происшествия
Погоню за 16-летним угонщиком сняли на видео
00:55
Погоню за 16-летним угонщиком сняли на видео
Происшествия
Вживившего в лоб бриллиант рэпера сняли на видео
02:00
Вживившего в лоб бриллиант рэпера сняли на видео
Шоу-бизнес
Видео с новым рекордом по взятке в России
04:25
Видео с новым рекордом по взятке в России
Общество
Появилось видео аварии на ТЭС в Энергодаре
00:47
Появилось видео аварии на ТЭС в Энергодаре
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение