Землетрясение произошло на Курилах 

Землетрясение случилось на Курилах. Об этом заявила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Единой геофизической службы РАН Елена Семенова, передает "Москва 24".
По имеющимся данным, подземные толчки были зафиксированы в районе острова Итуруп. Сила природного явления составила 4,9 балла.
"Землетрясение произошло 5 февраля в 06:27 (22:27 мск 4 февраля) в координатах 44.2 северной широты и 147.9 восточной долготы на глубине 83 километров", — рассказала Семенова.
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 77 километрах восточнее села Малокурильское. Его жители почувствовали толчки на уровне трех баллов. В МЧС заявили, что землетрясение также ощущалось в селах Буревестник и Крабозаводское. При этом разрушения и пострадавшие из-за удара стихии отсутствуют. "Тревога цунами не объявлялась", — подчеркнули в ведомстве.