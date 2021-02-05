Мировой суд в Москве в пятницу продолжит рассмотрение дела в отношении Алексея Навального , обвиняемого в клевете. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Вадим Кобзев.

"Судебное заседание назначено на 5 февраля", — сказал адвокат.

Рассмотрение дела в связи с повышенным интересом журналистов пройдет в выездном заседании в здании Бабушкинского суда Москвы. По причине карантинных мер в здание не будет допущена сторонняя публика, только аккредитованные заранее журналисты.

Навального доставят в суд из СИЗО , где он находится после замены ему условного наказания на реальное по так называемому делу " Ив Роше ".

Суть обвинений

Навальный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ. По версии следствия, 2 июня 2020 года Навальный в своем Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом Навальный написал комментарии, по версии обвинения, "носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию". Вину Навальный не признает.

Ранее суд приостанавливал производство по делу, но после возвращения Навального в Россию возобновил его.