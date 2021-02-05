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Москва

Суд рассмотрит дело в отношении Алексея Навального, обвиняемого в клевете 

ТАСС и ещё 16 14 минут назад
Мировой суд в Москве в пятницу продолжит рассмотрение дела в отношении Алексея Навального, обвиняемого в клевете. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Вадим Кобзев.

"Судебное заседание назначено на 5 февраля", — сказал адвокат.

Рассмотрение дела в связи с повышенным интересом журналистов пройдет в выездном заседании в здании Бабушкинского суда Москвы. По причине карантинных мер в здание не будет допущена сторонняя публика, только аккредитованные заранее журналисты.
Навального доставят в суд из СИЗО, где он находится после замены ему условного наказания на реальное по так называемому делу "Ив Роше".
Суть обвинений
Навальный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ. По версии следствия, 2 июня 2020 года Навальный в своем Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом Навальный написал комментарии, по версии обвинения, "носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию". Вину Навальный не признает.
Ранее суд приостанавливал производство по делу, но после возвращения Навального в Россию возобновил его.
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Происшествия , Видео , Ив Роше , Алексей Навальный , ФСИН
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