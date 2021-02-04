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Москва

В ОНК сообщили, что автозаки в Сахарово стоят пустыми 

ТАСС 1 час назад
В ОНК сообщили о пустых автозаках в Сахарово
Фото: РИА Новости
Людей в автозаках у Центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в деревне Сахарово, куда свозят задержанных в ходе несанкционированных акций протеста в Москве, нет. Об этом журналистам сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

"Нам сейчас поступает огромное количество обращений и противоречивой информации о том, что происходит у ЦВСИГ в деревне Сахарово, куда накануне привозили административно арестованных граждан. Сейчас там на месте находится мой помощник, который утверждает, что у ЦВСИГ действительно находятся автобусы и автозаки, но они пустые", — сказал Мельников.

Он также продемонстрировал фото с пустыми машинами для перевозки задержанных у здания ЦВСИГ.
В свою очередь уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева рассказала ТАСС, что задержанных участников несогласованных акций быстро разместили по камерам.

"Задержанных в автобусе уже нет. Я, конечно, тоже мониторю все эти истории. Задержанных действительно привезли. Их очень быстро распределили. Автобусы все пустые, у меня даже есть фотоматериалы. В настоящий момент уже все размещены по камерам", — сказала Потяева.

Ранее Мельников подчеркнул в беседе с ТАСС, что информация о содержании людей в автозаках в течение 10-12 часов, а также умышленном создании невыносимых условий содержания в ЦВСИГ не соответствует действительности.
3 февраля Потяева лично проверила условия пребывания в ЦВСИГ 25 задержанных участников несогласованных акций. Она рассказала агентству, что у задержанных есть жалобы на медленную доставку передач от родственников и некоторые бытовые условия.
Ранее в соцсетях и Telegram-каналах появилась информация о том, что в ЦВСИГ не соблюдаются нормы площади содержания людей, а также имеются другие нарушения. До этого член ОНК Марина Литвинович сообщала журналистам, что по состоянию на 3 февраля в спецприемнике на территории ЦВСИГ находились 506 российских граждан, при этом около 90% из них были арестованы после несогласованных акций в Москве.
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Комментарии
Происшествия , Татьяна Потяева , Марина Литвинович , Алексей Мельников , ИТАР-ТАСС
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