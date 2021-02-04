Житель Перми задержан по подозрению в убийстве своей гражданской жены и ее отца. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

По данным ведомства, трагедия произошла вечером 3 февраля. У подъезда пермской многоэтажки нашли тело мужчины, а в одной из квартир дома было обнаружено тело женщины.

«По версии следствия, вечером 3 февраля 2021 года подозреваемый вооружился ножом и нанес им множественные ранения своей сожительнице и её отцу», — пояснили в следкоме.

Telegram-канал 112 уточнил , что жертвой стала 21-летняя женщина, которая «устала жить по восточным канонам, сидеть дома безвылазно и заниматься только хозяйством и детьми», и потребовала у своего мужа развода.

«Нанеся супруге несколько ножевых ранений, убийца отрезал ей голову — знак кары за предательство. При этом женщина была на 3 месяце беременности, а за расправой наблюдали дети пары, 1,5 лет и 4 месяцев отроду», — говорится в сообщении.

По данным канала, после убийства мужчина позвонил тестю и предложил ему встретиться и обсудить условия развода с его дочерью. После чего зарезал пожилого мужчину. Полиции пришлось выставить оцепление, чтобы предотвратить самосуд.

Дело расследуется по статье убийство двух и более лиц.

«Рамблер» писал, что ранее житель Новосибирской области в состоянии алкогольного опьянения забил жену до смерти. По данным следствия, он нанес супруге множество ударов, затем вынес ее на улицу и скинул в овраг около дома. Там женщина и скончалась. А на Урале мужчина девять дней жил с телом убитой сожительницы, которую забил и положил в диван.