Подростки избили сверстницу ногами 

Подписчица прислала авторам сообщества видеозапись, на которой запечатлено то, как несколько подростков, в том числе молодые люди, избивают девушку руками и ногами по голове и телу. Пользовательница соцсети рассказала, что инцидент произошел вчера во дворе дома 31А по Ленинградскому проспекту в Нижнем Тагиле. Она затруднилась назвать причину избиения девушки и прояснить ее дальнейшую судьбу.

В январе, как сообщал «Рамблер», двое работников одного из гостиничных домов в городе Сатка Челябинской области в состоянии алкогольного опьянения в ходе бытового конфликта до смерти избили коллегу. После этого они попытались скрыть следы преступления, сбросив тело мужчины в водоем гидротехнического сооружения.

В ночь на 3 февраля в центре Москвы неизвестные люди напали на полицейского, находившегося при исполнении служебных обязанностей. Он получил ушибленную рану головы и ссадину на пальце правой руки и обратился в дежурную часть полиции.