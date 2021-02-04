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Москва

Подростки избили сверстницу ногами 

Артём Кульша 1 час назад
Подростки избили сверстницу ногами
Фото: РИА Новости
В Свердловской области подростки избили сверстницу. Об этом сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте».
Подписчица прислала авторам сообщества видеозапись, на которой запечатлено то, как несколько подростков, в том числе молодые люди, избивают девушку руками и ногами по голове и телу. Пользовательница соцсети рассказала, что инцидент произошел вчера во дворе дома 31А по Ленинградскому проспекту в Нижнем Тагиле. Она затруднилась назвать причину избиения девушки и прояснить ее дальнейшую судьбу.
В январе, как сообщал «Рамблер», двое работников одного из гостиничных домов в городе Сатка Челябинской области в состоянии алкогольного опьянения в ходе бытового конфликта до смерти избили коллегу. После этого они попытались скрыть следы преступления, сбросив тело мужчины в водоем гидротехнического сооружения.
В ночь на 3 февраля в центре Москвы неизвестные люди напали на полицейского, находившегося при исполнении служебных обязанностей. Он получил ушибленную рану головы и ссадину на пальце правой руки и обратился в дежурную часть полиции.
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