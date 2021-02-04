Коллеги учительницы математики, которую с ножом атаковал неизвестный, рассказали о последних словах убитой, сообщает «TV губерния». По их словам, педагог закричала, что на нее напали.

Как сообщал «Рамблер», трагедия произошла вечером 2 февраля в Северном микрорайоне Воронежа. 47-летняя Наталья Тушинская, которая работала в городской средней школе №1, возвращалась домой, разговаривая по телефону с подругой.

« (Она) вдруг закричала: «На меня напали, на меня напали!». Больше на телефон никто не отвечал», — отметила замдиректора по воспитательной работе школы №1 Марина Малова.

Подруга вызвала полицию, но правоохранители помочь потерпевшей не успели. Впоследствии на теле учительницы эксперты насчитали не менее 7 ножевых ранений — в шею, грудь, спину. Педагог скончалась на месте. Губернатор Воронежской области Александр Гусев назвал преступление «дерзким убийством, которое потрясло» регион. По его словам, розыском преступника в настоящее время занимаются лучшие сыщики и следователи.

«Нелюдь, который отнял у женщины жизнь, а у её родных — любимого человека, должен быть обязательно найден и наказан», — отметил Гусев.

Правоохранители склоняются к версии, что Тушинская пала жертвой ограбления. Неизвестный забрал с собой ее сумку, мобильный телефон, снял с руки золотой браслет. Расследование продолжается.