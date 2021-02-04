Самолет экстренно сел на Сахалине из-за дыма в кабине пилота

«Через 20 минут после вылета самолета из Хабаровска [в Южно-Сахалинск] произошло задымление в кабине пилота. Командир воздушного судна уведомил ответственные службы. По сигналу тревоги были собраны аварийно-спасательные расчеты в аэропорту Южно-Сахалинска», — сообщили ТАСС в пресс-службе. Самолет экстренно сел в Южно-Сахалинске.