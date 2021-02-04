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Вылетевший из Хабаровска самолет экстренно сел на Сахалине 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 11 28 минут назад
Самолет экстренно сел на Сахалине из-за дыма в кабине пилота
Фото: РИА Новости
Пассажирский самолет Airbus А-319, вылетевший из Хабаровска, экстренно приземлился в аэропорту Южно-Сахалинска. Во время полета в кабине пилота произошло задымление, сообщили в пресс-службе аэропорта областного центра.

«Через 20 минут после вылета самолета из Хабаровска [в Южно-Сахалинск] произошло задымление в кабине пилота. Командир воздушного судна уведомил ответственные службы. По сигналу тревоги были собраны аварийно-спасательные расчеты в аэропорту Южно-Сахалинска», — сообщили ТАСС в пресс-службе. Самолет экстренно сел в Южно-Сахалинске.

Отмечается, что в полете экипаж самостоятельно боролся с задымлением, которое удалось ликвидировать. Посадка в Южно-Сахалинске прошла благополучно, пострадавших нет.
Ранее пассажирский самолет Airbus А-320, направлявшийся из Москвы в Салехард, совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково из-за технической неисправности.
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Происшествия , ИТАР-ТАСС , Астраханская Область , Астрахань , Краснодар , Краснодарский Край , Хабаровск , Хабаровский Край
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