В Красноярске на складе автозапчастей спасатели обнаружили тела пожарных, которые погибли при тушении возгорания. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
В связи с трагедией глава ведомства Евгений Зиничев выразил соболезнования родным и близким погибших.
Напомним, что сотрудники пожарно-спасательной службы отправились на поиски рабочего, но через некоторое время с ними была потеряна связь. Возгоранию был присвоен третий ранг сложности. На складе по всей площади произошло обрушение кровли.
На данный момент возбуждено уголовное дело.