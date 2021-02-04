Красноярске на складе автозапчастей спасатели обнаружили тела пожарных, которые погибли при тушении возгорания. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

В связи с трагедией глава ведомства Евгений Зиничев выразил соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, что сотрудники пожарно-спасательной службы отправились на поиски рабочего, но через некоторое время с ними была потеряна связь. Возгоранию был присвоен третий ранг сложности. На складе по всей площади произошло обрушение кровли.

На данный момент возбуждено уголовное дело.