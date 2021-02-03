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Два украинских города остались без света из-за аварии на ТЭС 

RT на русском и ещё 1 10 минут назад
Два украинских города остались без света из-за аварии на ТЭС
Фото: Youtube, Gone With The Wind
Украинские города Энергодар и Днепрорудное, а также соседние населённые пункты остались без света в связи с аварией на теплоэлектростанции в Запорожье.
Об этом в своём Facebook проинформировал мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

«Предварительная информация об электроснабжении: сегодня около 19:27 (20:27 мск. — RT) весь Энергодар, а также соседние населённые пункты, в том числе и город Днепрорудное, остались без электроснабжения. По предварительной информации, к этому привела авария на ЗаТЭС ДТЭК», — цитирует его РИА Новости.

По словам Орлова, все блоки Запорожской ТЭС «внезапно сели на „ноль“.
Также он заявил, что ТЭС пока не предоставила официальной информации о причинах аварии.
Кроме того, мэр рассказал, что „через полчаса электроснабжение в городе начало частично восстанавливаться“.
В декабре сообщалось, что на Украине отключился от сети энергоблок №1 Ровенской АЭС.
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Происшествия , Дмитрий Орлов , РИА Новости , Энергодар
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