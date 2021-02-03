Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

В Воронеже неизвестный убил учительницу на улице 

Газета.Ru 53 минуты назад
В Воронеже неизвестный убил учительницу, которая возвращалась домой после рабочего дня. Об этом сообщает РЕН.
Ее тело с ножевыми ранениями было найдено около кафе на Московском проспекте.
Злоумышленник перерезал учительнице горло, а также нанес удары по грудной клетке и голове. От полученных травм 47-летняя женщина скончалась на месте.
Россиянин убил начальника топором
Отмечается, что погибшая являлась преподавательницей в школе № 1.
Правоохранительные органы проводят розыск преступника, допрашивают свидетелей и изъяли видео с уличных камер.
Газета.Ru: последние новости
На северо-западе Москвы сорвался лифт с ребенком На северо-западе Москвы сорвался лифт с ребенком Главреда "Медиазоны" Смирнова арестовали на 25 суток Главреда "Медиазоны" Смирнова арестовали на 25 суток Экс-главу центра ядерной медицины объявили в розыск по делу о мошенничестве Экс-главу центра ядерной медицины объявили в розыск по делу о мошенничестве
Происшествия , Видео , МВД , Воронеж , Воронежская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео задержания выбежавшего на взлетную полосу мужчину
00:32
Опубликовано видео задержания выбежавшего на взлетную полосу мужчину
Общество Происшествия
«Сбежавший» грузовой вагон сняли на видео
00:16
«Сбежавший» грузовой вагон сняли на видео
Происшествия
Пожарная машина сбила пенсионерку и попала на видео
00:52
Пожарная машина сбила пенсионерку и попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с полицейскими в Крыму
00:28
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с полицейскими в Крыму
Происшествия
Жестокое обращение воспитательницы с ребенком сняли на видео
00:58
Жестокое обращение воспитательницы с ребенком сняли на видео
Происшествия
Зацепер проехал по Рязани на троллейбусе и попал на видео
00:16
Зацепер проехал по Рязани на троллейбусе и попал на видео
Происшествия
Кувырок автомобиля каршеринга в Петербурге попал на видео
00:31
Кувырок автомобиля каршеринга в Петербурге попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео спасения собаки из ледяного озера
02:28
Опубликовано видео спасения собаки из ледяного озера
Общество
Пьяного дебошира в самолете сняли на видео
01:17
Пьяного дебошира в самолете сняли на видео
Происшествия
Движение лавы во время извержения вулкана на Гавайях сняли на видео
00:22
Движение лавы во время извержения вулкана на Гавайях сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение