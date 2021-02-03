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Москва

В Москве задержали подозреваемого в поджоге автомобиля Росгвардии 

РИА Новости 28 минут назад
Задержан подозреваемый в поджоге автомобиля Росгвардии в Москве
Фото: Mash/Telegram
Полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобиля Росгвардии в центре Москвы 31 января, возбуждено дело, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

"Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по городу Москве во взаимодействии с коллегами из УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве задержан 26-летний мужчина. Он подозревается в том, что 31 января во время проведения несогласованного публичного мероприятия в центральной части города поджег колесо служебного автомобиля Росгвардии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".
Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщили, что полицейский автомобиль сгорел в Вознесенском переулке в Москве, никто не пострадал.
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В экстренных службах РИА Новости сообщали, что причиной возгорания микроавтобуса в центре Москвы, по предварительным данным, стал поджог. В пресс-службе главного управления Росгвардии сообщали, что причиной предварительно стала техническая неисправность.
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Происшествия , Росгвардия , МВД , РИА Новости
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