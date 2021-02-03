Сотрудница ФСБ избежала наказания за сбитого на переходе фельдшера

Челябинске сотрудница ФСБ избежала наказания за сбитого на пешеходном переходе фельдшера скорой помощи, пишет местное издание 74.ru.

Пострадавший в результате аварии 32-летний Илья Онянов стал полностью недееспособным.

3 февраля Челябинский гарнизонный военный суд прекратил уголовное дело в отношении 41-летней Марины Гладских в связи с примирением сторон. Гладских выплатила семье пострадавшего 600 тысяч рублей в качестве компенсации вреда.

После аварии Илья Онянов стал инвалидом I группы, у него серьезные психические, языковые, поведенческие и другие нарушения. Опекуном мужчины назначена его мать. В январе она обратилась с ходатайством о прекращении уголовного дела в отношении Гладских.

Авария произошла 22 мая 2020 года. Фельдшер скорой помощи переходил дорогу к остановке по пути на работу, когда его за рулем Subaru сбила Гладских. Сотрудница ФСБ заявила ГИБДД , что пешеход выскочил из-за попутной машины и она его не заметила. Но автотехническая экспертиза заключила, что у женщины была возможность избежать наезда на пешехода. Мужчина получил множественные травмы и впал в кому, теперь ему предстоит длительная и дорогостоящая реабилитация. Марина Гладских на суде заявила, что собирается и дальше помогать семье пострадавшего.

Ранее в среду, как писал «Рамблер», в московском Бутове женщина за рулем автомобиля сбила двух 10-летних девочек на пешеходном переходе. К счастью, девочки серьезных увечий не получили.