Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Сотрудники ФСБ изъяли документы в министерстве Прикамья 

ИА Regnum 51 минуту назад
Сотрудники ФСБ изъяли документы в министерстве Прикамья
Фото: РИА Новости
В министерстве территориальной безопасности Пермского края и краевом многофункциональном миграционном центре сотрудники ФСБ сегодня, 3 февраля, в рамках проверки изъяли документы, сообщает издание «Коммерсантъ».
В правительстве Прикамья подтвердили эту информацию, отметив, что оказывают полное содействие в работе правоохранительных органов.
Источники «Коммерсанта» предполагают, что изъятие документации, в том числе из кабинета заместителя министра Игоря Гончарова, связано проверкой информации об исполнении госконтрактов на 5 млн рублей — под видом договоров денежные средства могли быть похищены.
Стоит отметить, что ранее Андрей Шилоносов уволился с поста директор многофункционального миграционного центра.
Видео дня. Ректоры российских вузов торгуют бюджетными местами
ИА Regnum: последние новости
Прокурор: в России Навальный — единственный дважды условно осуждённый Прокурор: в России Навальный — единственный дважды условно осуждённый На северо-западе Москвы упал лифт с ребёнком внутри На северо-западе Москвы упал лифт с ребёнком внутри Дети провалились под лёд в Нижегородской области, один из них утонул Дети провалились под лёд в Нижегородской области, один из них утонул
Происшествия , Игорь Гончаров , ФСБ , МВД , Пермский Край
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Зацепер проехал по Рязани на троллейбусе и попал на видео
00:16
Зацепер проехал по Рязани на троллейбусе и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с полицейскими в Крыму
00:28
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с полицейскими в Крыму
Происшествия
Кувырок автомобиля каршеринга в Петербурге попал на видео
00:31
Кувырок автомобиля каршеринга в Петербурге попал на видео
Происшествия
Жестокое обращение воспитательницы с ребенком сняли на видео
00:58
Жестокое обращение воспитательницы с ребенком сняли на видео
Происшествия
Опубликовано видео спасения собаки из ледяного озера
02:28
Опубликовано видео спасения собаки из ледяного озера
Общество
Пьяного дебошира в самолете сняли на видео
01:17
Пьяного дебошира в самолете сняли на видео
Происшествия
Движение лавы во время извержения вулкана на Гавайях сняли на видео
00:22
Движение лавы во время извержения вулкана на Гавайях сняли на видео
Происшествия
В Воронеже зверски убита учительница
00:42
В Воронеже зверски убита учительница
Происшествия Криминал
Урезонивавшего дебоширов москвича сняли с рейса
00:33
Урезонивавшего дебоширов москвича сняли с рейса
Происшествия
Дава — после разрыва с Бузовой: «Ты обнулила нас»
00:41
Дава — после разрыва с Бузовой: «Ты обнулила нас»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение