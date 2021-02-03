3 февраля 2014 года десятиклассник московской школы Сергей Гордеев пришел в учебное заведение с двумя винтовками, убил полицейского и учителя, и ранил еще одного человека. Подросток успел не менее 11 раз выстрелить из малокалиберной винтовки, прежде чем был схвачен полицией. Это происшествие стало первым в России случаем, когда люди погибли во время школьной стрельбы.

Сергей Гордеев учился на «отлично» и претендовал на окончание школы с золотой медалью, он не раз становился призером школьных олимпиад, был хорошо развит физически, занимался спортом. У подростка не было серьезных конфликтов с учениками и преподавателями.

Утром 3 февраля Гордеев взял из сейфа отца две винтовки и написал предсмертное стихотворение на английском языке, в котором сообщил, что устал от жизни и не может больше жить в страхе. Войдя в школу, он миновал турникет на входе и, угрожая оружием охраннику, прошел в кабинет №2 на первом этаже, где в этот момент у 10 «А» шел урок географии. Гордеев застрелил учителя Андрея Кирилова и взял в заложники одноклассников. С винтовкой в руках он стал высказывать ученикам свои соображения насчет иллюзорности жизни, которая, по его мнению, является сном.

Когда прибывшие на место происшествия полицейские вошли в школу, подросток открыл стрельбу в их сторону, ранив старшего сержанта Владимира Крохина и застрелив прапорщика Сергея Бушуева. В Москве был введен план «Ураган-2», позволяющий силовикам стрелять на поражение в случае угрозы для жизни заложников при их освобождении. Территория школы была оцеплена плотным кольцом полиции.

Через некоторое время отцу Гордеева удалось уговорить сына отпустить заложников и сдаться полиции.

Суд отправил подростка на принудительное психиатрическое лечение. По результатам проведенной экспертизы, школьник признан невменяемым. Гордеев рассказал следователям, что на совершение преступления его подтолкнуло желание доказать одноклассникам теорию солипсизма. С 10 лет он задумался о том, что «жизнь не имеет смысла, что мир — это иллюзия, сон».