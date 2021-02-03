В Воронеже зверски убита учительница. Видео с места происшествия опубликовано в паблике во «ВКонтакте» «МОЁ! Online. Все новости Воронежа».
На преподавателя математики городской школы № 1 напали вечером 2 февраля недалеко от наземного перехода рядом с остановкой «Гостиница Спутник». Женщине нанесли не менее семи ножевых ранений.
По предварительным данным, жертва пыталась отбиться и убежать, поскольку ее тело было обнаружено в стороне от тропинки. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства убийства учителя.