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Москва

Появилось видео с места убийства учительницы в Воронеже 

Алевтина Жаркова 40 минут назад
В Воронеже зверски убита учительница. Видео с места происшествия опубликовано в паблике во «ВКонтакте» «МОЁ! Online. Все новости Воронежа».
На преподавателя математики городской школы № 1 напали вечером 2 февраля недалеко от наземного перехода рядом с остановкой «Гостиница Спутник». Женщине нанесли не менее семи ножевых ранений.
По предварительным данным, жертва пыталась отбиться и убежать, поскольку ее тело было обнаружено в стороне от тропинки. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства убийства учителя.
Происшествия , Видео , Криминал , МВД
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