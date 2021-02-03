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В Воронеже зверски убита учительница. Видео с места происшествия опубликовано в паблике во «ВКонтакте» «МОЁ! Online. Все новости Воронежа».

На преподавателя математики городской школы № 1 напали вечером 2 февраля недалеко от наземного перехода рядом с остановкой «Гостиница Спутник». Женщине нанесли не менее семи ножевых ранений.