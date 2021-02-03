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Москва

Боевиков Басаева будут судить за нападение на Дагестан в 1999 году 

РИА Новости 31 минуту назад
Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по очередному уголовному делу о нападении боевиков Шамиля Басаева и Хаттаба на Дагестан в 1999 году, сообщает надзорное ведомство в среду.

"Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уроженцев Нефтекумского района Ставропольского края. Они обвиняются по статьям "Участие в банде", "Участие в вооруженном мятеже" и "Посягательство на жизнь военнослужащих"", — говорится в релизе.

По версии следствия, обвиняемые в августе 1999 года на территории Ботлихского района Дагестана в составе одной из банд Басаева и Хаттаба "приняли участие в вооруженном нападении на военнослужащих ВС РФ, в результате которого 33 человека погибли, 34 — получили ранения".
Сейчас фигуранты заключены в СИЗО. Материалы будет рассматривать Южный военный окружной суд — подобные преступления находятся в юрисдикции именно военных судов.
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Сколько именно фигурантов пойдут под суд, в релизе не раскрывается. В минувшем октябре и июне ФСБ РФ сообщала о задержании на Ставрополье в общей сложности четырех бывших участников банд Басаева и Хаттаба. Идет ли речь о них или о других людях, неясно.
Как сообщали в СК РФ, с 1999 по 2020 годы осуждены и приговорены к срокам до 19 лет колонии более 80 участников нападения на Дагестан, в отношении некоторых дело закрыто в связи с их смертью (в том числе Басаева), еще несколько десятков в розыске.
Вторжение боевиков в Дагестан из Чечни произошло в начале августе 1999 года, общая численность исламистов оценивается, по разным данным, в 400-1500 человек. Боевики беспрепятственно вошли в Ботлихский район Дагестана и захватили ряд населенных пунктов.
К концу месяца военные, внутренние войска и добровольцы смогли выбить боевиков из занятых пунктов и заставить их отступить обратно в Чечню.
Однако уже в сентябре исламисты вновь вторглись в Дагестан и заняли селения и господствующие высоты в Новолакском районе, оттуда их пришлось выдавливать в рамках еще одной масштабной операции. Одним из последствий этих акций стало начало Второй чеченской войны.
Потери федеральных сил в августе-сентябре 1999 года составили около 300 убитыми и около 800 ранеными, боевиков, по данным Минобороны РФ, — около 2,5 тысячи убитыми и ранеными.
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Происшествия , Видео , ХАТТАБ , Шамиль Басаев , ФСБ , Генпрокуратура РФ , ФСИН
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