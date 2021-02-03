"Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уроженцев Нефтекумского района Ставропольского края. Они обвиняются по статьям "Участие в банде", "Участие в вооруженном мятеже" и "Посягательство на жизнь военнослужащих"", — говорится в релизе.

По версии следствия, обвиняемые в августе 1999 года на территории Ботлихского района Дагестана в составе одной из банд Басаева и Хаттаба "приняли участие в вооруженном нападении на военнослужащих ВС РФ , в результате которого 33 человека погибли, 34 — получили ранения".

Сейчас фигуранты заключены в СИЗО . Материалы будет рассматривать Южный военный окружной суд — подобные преступления находятся в юрисдикции именно военных судов.

Сколько именно фигурантов пойдут под суд, в релизе не раскрывается. В минувшем октябре и июне ФСБ РФ сообщала о задержании на Ставрополье в общей сложности четырех бывших участников банд Басаева и Хаттаба. Идет ли речь о них или о других людях, неясно.

Как сообщали в СК РФ, с 1999 по 2020 годы осуждены и приговорены к срокам до 19 лет колонии более 80 участников нападения на Дагестан, в отношении некоторых дело закрыто в связи с их смертью (в том числе Басаева), еще несколько десятков в розыске.

Вторжение боевиков в Дагестан из Чечни произошло в начале августе 1999 года, общая численность исламистов оценивается, по разным данным, в 400-1500 человек. Боевики беспрепятственно вошли в Ботлихский район Дагестана и захватили ряд населенных пунктов.

К концу месяца военные, внутренние войска и добровольцы смогли выбить боевиков из занятых пунктов и заставить их отступить обратно в Чечню.

Однако уже в сентябре исламисты вновь вторглись в Дагестан и заняли селения и господствующие высоты в Новолакском районе, оттуда их пришлось выдавливать в рамках еще одной масштабной операции. Одним из последствий этих акций стало начало Второй чеченской войны.

Потери федеральных сил в августе-сентябре 1999 года составили около 300 убитыми и около 800 ранеными, боевиков, по данным Минобороны РФ, — около 2,5 тысячи убитыми и ранеными.