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Москва

Москвич вонзил нож в сердце собутыльнику 

Артём Кульша 54 минуты назад
Москвич вонзил нож в сердце собутыльнику
Фото: РИА Новости
В Москве собутыльник вонзил нож мужчине в сердце. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Позавчера утром 52-летний подозреваемый и 46-летний потерпевший распивали алкогольные напитки в строительной бытовке в центре города. В какой-то момент между ними возник конфликт. В ходе него один из мужчин нанес другому удар ножом в сердце.
После этого потерпевший самостоятельно пришел в близлежащий магазин. Очевидцы вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии. Сотрудники полиции задержали подозреваемого.
В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (наказывается вплоть до лишения свободы на 10 лет, если деяние не повлекло смерть потерпевшего).
В январе, как сообщал «Рамблер», в Москве двое мужчин 23 и 25 лет, родившиеся в США граждане России, пригрозили курьеру пиццерии ножом и похитили у него две бутылки «Кока-Колы». Потерпевший обратился в полицию. Ее сотрудники задержали подозреваемых. В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
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Происшествия , Coca-Cola
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