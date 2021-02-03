Москвич вонзил нож в сердце собутыльнику 

Москве собутыльник вонзил нож мужчине в сердце. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Позавчера утром 52-летний подозреваемый и 46-летний потерпевший распивали алкогольные напитки в строительной бытовке в центре города. В какой-то момент между ними возник конфликт. В ходе него один из мужчин нанес другому удар ножом в сердце.

После этого потерпевший самостоятельно пришел в близлежащий магазин. Очевидцы вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии. Сотрудники полиции задержали подозреваемого.

В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (наказывается вплоть до лишения свободы на 10 лет, если деяние не повлекло смерть потерпевшего).