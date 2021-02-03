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Москва

Видео с главой Башкирии, обвиняемым в махинациях 

Вадим Дроздов 31 минуту назад
2 февраля в Уфе правоохранители задержали министра строительства Башкирии Рамзиля Кучербаева по вопросу о строительстве очистных сооружений в Кумертау в 2017 году. Чиновника подозревают в коррупции.
По версии следствия, подпись чиновника в госконтракте обернулась многомиллионной потерей для бюджета. Пропало почти 95 миллионов рублей. Об этом говорили во время избрания меры пресечения. Следователи устанавливают всех, кто может быть причастен к многомиллионной афере. Суд удовлетворил ходатайство обвинения о заключении Кучербаева под стражу на два месяца в следственном изоляторе. Адвокат министра Лариса Исаева заявила о намерении обжаловать постановление.
Происшествия , Видео , Лариса Исаева , ФСИН
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