Видео с главой Башкирии, обвиняемым в махинациях 

2 февраля в Уфе правоохранители задержали министра строительства Башкирии Рамзиля Кучербаева по вопросу о строительстве очистных сооружений в Кумертау в 2017 году. Чиновника подозревают в коррупции.
По версии следствия, подпись чиновника в госконтракте обернулась многомиллионной потерей для бюджета. Пропало почти 95 миллионов рублей. Об этом говорили во время избрания меры пресечения. Следователи устанавливают всех, кто может быть причастен к многомиллионной афере. Суд удовлетворил ходатайство обвинения о заключении Кучербаева под стражу на два месяца в следственном изоляторе. Адвокат министра Лариса Исаева заявила о намерении обжаловать постановление.