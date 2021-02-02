Суд вернул дело младшей сестры Хачатурян в Генпрокуратуру 

Столичный суд вернул в Генпрокуратуру России уголовное дело в отношении Марии Хачатурян в связи уточнениями обвинения ее отцу. Об этом рассказал адвокат Ярослав Пакулин.

Бутырский суд Москвы возвратил дело младшей сестры Хачатурян в надзорное ведомство с целью устранить препятствия для его рассмотрения, объяснил Пакулин.

Ранее в Генеральную прокуратуру вернули дело в отношении двух старших сестер Хачатурян. Девушки обвиняются в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна , сообщает ТАСС

Дело сестер Хачатурян

В 2018 году в доме на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело Михаила Хачатуряна. По обвинению в убийстве были задержаны его дочери Крестина, Мария и Ангелина . Мотивом преступления, полагают следователи, стала неприязнь, которая была спровоцирована отцом девушек. На протяжении долгого времени он причинял им физические и психические страдания.

Следствие в отношении сестер Крестины, Марии и Ангелины Хачатурян было завершено 14 июня. СК посчитал их виновными в убийстве отца. Старшим сестрам грозит до 20 лет лишения свободы, а младшей — до 10 лет. Кроме того, ей было назначено дополнительное обследование.

Вскоре стало известно, что сестры, их защитники и потерпевшая сторона ознакомились со всеми материалами дела. Адвокаты девушек настаивают на том, что их действия являлись защитой жизней от посягательств со стороны отца. Уголовное дело насчитывает 28 томов.