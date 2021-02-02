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Суд вернул дело младшей сестры Хачатурян в Генпрокуратуру 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Суд вернул дело младшей сестры Хачатурян в Генпрокуратуру
Фото: Вечерняя Москва
Столичный суд вернул в Генпрокуратуру России уголовное дело в отношении Марии Хачатурян в связи уточнениями обвинения ее отцу. Об этом рассказал адвокат Ярослав Пакулин.
Бутырский суд Москвы возвратил дело младшей сестры Хачатурян в надзорное ведомство с целью устранить препятствия для его рассмотрения, объяснил Пакулин.
Ранее в Генеральную прокуратуру вернули дело в отношении двух старших сестер Хачатурян. Девушки обвиняются в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, сообщает ТАСС.
Дело сестер Хачатурян
В 2018 году в доме на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело Михаила Хачатуряна. По обвинению в убийстве были задержаны его дочери Крестина, Мария и Ангелина. Мотивом преступления, полагают следователи, стала неприязнь, которая была спровоцирована отцом девушек. На протяжении долгого времени он причинял им физические и психические страдания.
Следствие в отношении сестер Крестины, Марии и Ангелины Хачатурян было завершено 14 июня. СК посчитал их виновными в убийстве отца. Старшим сестрам грозит до 20 лет лишения свободы, а младшей — до 10 лет. Кроме того, ей было назначено дополнительное обследование.
В мае 2020 года адвокат одной из девушек Алексей Липцер сообщил, что Следственный комитет РФ отказался переквалифицировать действия сестер на самооборону, тем самым не допустив смягчения обвинения. При этом заместитель генпрокурора еще в январе настаивал на переквалификации дела.
Вскоре стало известно, что сестры, их защитники и потерпевшая сторона ознакомились со всеми материалами дела. Адвокаты девушек настаивают на том, что их действия являлись защитой жизней от посягательств со стороны отца. Уголовное дело насчитывает 28 томов.
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Комментарии
Происшествия , Михаил Хачатурян , Алексей Липцер , Ангелина Хачатурян , Генпрокуратура РФ , СКР , ИТАР-ТАСС
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