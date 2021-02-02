"Суд находит представление ФСИН подлежащим удовлетворению", — огласила решение судья Наталья Репникова.

Между тем ранее Навальному удалось трижды избежать замены условного срока на реальный. Отказные решения выносил Люблинский суд Москвы в 2015 и 2016 годах, а Симоновский суд Москвы в 2017-м также лишь продлил ему испытательный срок, не ставя вопрос об отправке в колонию.

Решение о замене условного срока еще не вступило в силу — у сторон есть десять дней на обжалование.