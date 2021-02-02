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Москва

Суд отправил Навального в колонию на 3,5 года 

РИА Новости 32 минуты назад
Симоновский суд Москвы во вторник отменил Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменил его на 3,5 года реального в колонии, передает корреспондент РИА Новости с выездного заседания в Мосгорсуде.

"Суд находит представление ФСИН подлежащим удовлетворению", — огласила решение судья Наталья Репникова.

Между тем ранее Навальному удалось трижды избежать замены условного срока на реальный. Отказные решения выносил Люблинский суд Москвы в 2015 и 2016 годах, а Симоновский суд Москвы в 2017-м также лишь продлил ему испытательный срок, не ставя вопрос об отправке в колонию.
Прокурор попросила отправить Навального в колонию общего режима
Решение о замене условного срока еще не вступило в силу — у сторон есть десять дней на обжалование.
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Происшествия , Видео , Ив Роше , Алексей Навальный , Мосгорсуд , ФСИН , РИА Новости
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