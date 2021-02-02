Двое агентов ФБР погибли при обыске по делу детской порнографии

В американском городе Санрайз в штате Флорида два сотрудника ФБР погибли при попытке обыскать дом в рамках дела о детской порнографии. Об этом говорится на сайте отделения ФБР в Майами

«Двое агентов ФБР погибли, и трое ранены. Двое раненых агентов были доставлены в больницу и находятся в стабильном состоянии. Подозреваемый мертв», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники ФБР прибыли с ордером на обыск к мужчине, которого подозревают в хранении детской порнографии. Правоохранители собирались изъять его компьютер и прочие улики. Однако стрелок забаррикадировался у себя дома и открыл огонь по правоохранителям.